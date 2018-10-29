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У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті

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У мережі з'явилися фото міського ринку у Виноградові, який є районним центром Закарпаття. Тут люди продають і купують речі прямісінько на шляхах Боржавської вузькоколійки.

Це єдина "мала залізниця", яка досі збереглася на Закарпатті як громадський транспорт. Про це повідомляє "Укрінформ".

У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
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Ринкові дні у Виноградові — неділя і четвер, а вузькоколійка здійснює рейси у понеділок, четвер і неділю.

У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
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У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
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У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті
У мережі з'явилися фото незвичайного ринку на Закарпатті

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися чудові фотографії осіннього Дніпра в дощову пору. На світлинах зображена вся краса міста в контрастах: як острівці зеленої трави вдало гармоніюють із опалим листям, на дорогах утворилися струмки, а сухий осінній килим, що вкрив бруковані вулички Дніпра, тихенько шелестить.

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