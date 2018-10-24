Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города

В сети появились замечательные фотографии осеннего Днепра в дождливое время.

На снимках изображена вся красота города в контрастах: как островки зеленой травы удачно гармонируют с опавшими листьями, на дорогах образовались ручьи, а сухой осенний ковер, укрывший мощеные улочки Днепра, тихонько шелестит. Об этом сообщает Информатор.

Иногда стоит всего лишь на мгновение остановиться, чтобы увидеть как чудесно разукрасила город осень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки осеннего Львова. Один из крупнейших туристических центров Украины осенью превращается в романтический, к которому стремятся попасть влюбленные.