Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города

1.6тЧитать материал на украинском

В сети появились замечательные фотографии осеннего Днепра в дождливое время.

На снимках изображена вся красота города в контрастах: как островки зеленой травы удачно гармонируют с опавшими листьями, на дорогах образовались ручьи, а сухой осенний ковер, укрывший мощеные улочки Днепра, тихонько шелестит. Об этом сообщает Информатор.

Иногда стоит всего лишь на мгновение остановиться, чтобы увидеть как чудесно разукрасила город осень.

Читайте также:
Волшебный Асос: в сети появились красочные фото Греции
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города
Днепр в контрастах: опубликованы волшебные фото осеннего города

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки осеннего Львова. Один из крупнейших туристических центров Украины осенью превращается в романтический, к которому стремятся попасть влюбленные.

Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги