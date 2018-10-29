В Киеве вандалы разрисовали монастырь рекламой наркотиков: фото

Неизвестные нарисовали на стене Свято-Феодосьевского монастыря, который находится напротив Киево-Печерской Лавры, граффити с рекламой наркотиков.

Об этом сообщил депутат Киеврады, Ярослав Диденко, на своей странице в Facebook. Он отметил, что обратился к министру внутренних дел и в полицию.

"В центре Киева, на Печерске, прямо на стене храма надпись "закладки" о координатах спрятанных наркотиков. Прохожие не обращают внимания на исписанные стены Свято-Феодосиевского монастыря напротив Киево-Печерской Лавры. А на самом деле, это реклама канала, через который можно купить наркотики", - пишет депутат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве группа молодых лиц расписала стены Синагоги Бродского. Правонарушители были задержаны и переданы в полицию.