В Украине запланировали новое масштабное "большое строительство": что хотят построить для Львова

В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) со Львова к польской границе. Ожидается, что проведение работ стартует уже в 2026 году, а завершаться они в апреле-июне 2027 года.

Впрочем, в правительстве не исключают, что завершить работы удастся и раньше, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. При этом он подчеркнул: финансирование проекта уже обеспечено.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", – сказал Кулеба.

Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"Построена евроколея стандарта 1 435 мм от Чопа до Ужгорода протяженностью 22 км. Также продолжается электрификация участка европути Чоп – Ужгород, которую планируется завершить к лету 2026 года", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский ранее отмечал: в настоящее время у компании нет планов по покрытию евроколеей всей территории Украины. В частности, из-за того, что для перевозок грузов лучше подходит именно широкая колея, которая используется ныне в Украине.

"У нас есть очень тяжелые поезда – по 6 000 тонн. В Европе такого нет... Мы никогда не "перешьем" всю Украину под европейскую колею. Да и это будет неправильно", – резюмировал он.

