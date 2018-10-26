''Вонь во всем здании'': в Харькове студентов заставили ведрами убирать экскременты

В Харькове в государственном автомобильно-дорожном колледже прорвало канализационную трубу. Несмотря на то, что в здании была невыносимая вонь - студентов отправили на пары.

Кроме того, убирать последствия пришлось учащимся, которые проходили практику в это время. Об этом сообщается в Telegram-канале "Х***ый Харьков".

"Прорвало канализацию и г*вно залило весь подвал. Вонь была во всем здании, но студентов заставили идти дальше на пары. А самое веселое, что тех, кто в данный момент проходит практику заставили ведрами это г*вно вычерпывать и выливать в люк", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харьковской области неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны в селе Циркуны. Полиция начала разыскивать причастных к случившемуся.