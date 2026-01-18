Зима века: когда в Украине были самые суровые морозы
Зима 2025–2026 годов в Украине уже успела запомниться резкими морозами и аномально низкими температурами в отдельных регионах. На этом фоне украинцы все чаще вспоминают самые суровые зимы ХХ века, которые стали настоящим испытанием для страны.
История знает периоды, когда холода парализовывали транспорт, уничтожали урожаи и приводили к человеческим жертвам. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.
Нынешняя зима 2025–2026 годов в Украине характеризуется длительными морозами и ощутимым похолоданием, что резко контрастирует с предыдущими теплыми сезонами. В то же время в ХХ веке страна неоднократно переживала еще более экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века".
Одной из самых памятных стала зима 1978–1979 годов, пишет портал t1.ua.
Тогда в Европе были зафиксированы температурные рекорды, а даже непродолжительные, но сильные морозы вызвали серьезные бытовые и инфраструктурные проблемы.
Во многих домах лопались батареи, нарушалось теплоснабжение и подача горячей воды, в отдельных городах жителей эвакуировали из многоэтажек.
Значительный ущерб понесли плодовые деревья – яблони, вишни, груши, сливы, а также ягодные культуры, в частности крыжовник и малина. Фиксировались и человеческие потери от обморожения.
Символом аномальной погоды стал факт выпадения снега 18 февраля 1979 года даже в пустыне Сахара.
Самой суровой зимой ХХ века специалисты считают 1929 год. Она была чрезвычайно холодной и очень снежной. В архивах сохранились фотографии с Тернопольщины и Львовщины, где многометровые сугробы полностью блокировали движение поездов на направлениях Тернополь – Лановцы и Львов – Тернополь.
Первые снегопады начались еще в октябре, а сплошной снежный покров удерживался с начала декабря до середины апреля.
В период с января по март толщина снега составляла от 20–60 см в низинах до более 100 см в предгорных районах. Из-за постоянных заносов движение почти на всех местных железных дорогах было временно остановлено, а после восстановления поезда регулярно опаздывали — от 15 минут до более чем двух часов.
Сильные морозы уничтожили почти все посевы в степных регионах и на Левобережье Днепра.
Зима 1929 года стала одной из самых холодных в Европе: в Киеве дважды фиксировали температуру -32,2 °C — 7 и 9 февраля, а на Южном берегу Крыма столбики термометров опускались до -22...-25 °C.
Для сравнения, самой снежной в истории считается зима 1908–1909 годов — тогда снег лежал около 160 дней, почти полгода.
На этом фоне даже современные морозы выглядят менее экстремальными, хотя и ощутимыми. Так, сегодня в Ивано-Франковске было зафиксировано -23 °C, что стало одним из самых низких показателей этой зимы в регионе.
Напомним, параллельно с регулярными российскими террористическими атаками на энергетическую инфраструктуру Киев продолжает страдать от одних из самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.
