Зима века: когда в Украине были самые суровые морозы

Зима 2025–2026 годов в Украине уже успела запомниться резкими морозами и аномально низкими температурами в отдельных регионах. На этом фоне украинцы все чаще вспоминают самые суровые зимы ХХ века, которые стали настоящим испытанием для страны.

Видео дня

История знает периоды, когда холода парализовывали транспорт, уничтожали урожаи и приводили к человеческим жертвам. OBOZ.UA рассказывает все, что известно.

Нынешняя зима 2025–2026 годов в Украине характеризуется длительными морозами и ощутимым похолоданием, что резко контрастирует с предыдущими теплыми сезонами. В то же время в ХХ веке страна неоднократно переживала еще более экстремальные погодные явления, которые вошли в историю как "зимы века".

Одной из самых памятных стала зима 1978–1979 годов, пишет портал t1.ua.

Тогда в Европе были зафиксированы температурные рекорды, а даже непродолжительные, но сильные морозы вызвали серьезные бытовые и инфраструктурные проблемы.

Во многих домах лопались батареи, нарушалось теплоснабжение и подача горячей воды, в отдельных городах жителей эвакуировали из многоэтажек.

Значительный ущерб понесли плодовые деревья – яблони, вишни, груши, сливы, а также ягодные культуры, в частности крыжовник и малина. Фиксировались и человеческие потери от обморожения.

Символом аномальной погоды стал факт выпадения снега 18 февраля 1979 года даже в пустыне Сахара.

Самой суровой зимой ХХ века специалисты считают 1929 год. Она была чрезвычайно холодной и очень снежной. В архивах сохранились фотографии с Тернопольщины и Львовщины, где многометровые сугробы полностью блокировали движение поездов на направлениях Тернополь – Лановцы и Львов – Тернополь.

Первые снегопады начались еще в октябре, а сплошной снежный покров удерживался с начала декабря до середины апреля.

В период с января по март толщина снега составляла от 20–60 см в низинах до более 100 см в предгорных районах. Из-за постоянных заносов движение почти на всех местных железных дорогах было временно остановлено, а после восстановления поезда регулярно опаздывали — от 15 минут до более чем двух часов.

Сильные морозы уничтожили почти все посевы в степных регионах и на Левобережье Днепра.

Зима 1929 года стала одной из самых холодных в Европе: в Киеве дважды фиксировали температуру -32,2 °C — 7 и 9 февраля, а на Южном берегу Крыма столбики термометров опускались до -22...-25 °C.

Для сравнения, самой снежной в истории считается зима 1908–1909 годов — тогда снег лежал около 160 дней, почти полгода.

На этом фоне даже современные морозы выглядят менее экстремальными, хотя и ощутимыми. Так, сегодня в Ивано-Франковске было зафиксировано -23 °C, что стало одним из самых низких показателей этой зимы в регионе.

Напомним, параллельно с регулярными российскими террористическими атаками на энергетическую инфраструктуру Киев продолжает страдать от одних из самых сильных за последние годы морозов. Экстремально низкая температура в столице продержится еще около двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!