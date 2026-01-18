Слабое место России: агенты 'Атеш' ударили по ключевой подстанции в Брянске. Фото и видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел успешную диверсию в Брянской области РФ. Он вывел из строя оборудование электроподстанции.

Она питала железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для оккупантов на фронте, а также работающие на нужды минобороны РФ предприятия и базы хранения топлива. Подробности раскрыли в "Атеш".

Удар по ключевой подстанции

В движении заявили о нанесении "критического удара по военной логистике РФ": в результате диверсии была повреждена важная для оккупантов электроподстанция в Брянской области.

"Наш агент успешно провёл диверсию в промышленной зоне Володарского района (поселок Большое Полпино), выведя из строя оборудование электроподстанции. Координаты цели: 53.257843, 34.483304", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" назвали пораженную подстанцию "жизненно важной для российской военной машины". По данным движения, она обеспечивает энергией железнодорожную станцию Полпинская, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для оккупантов на фронте.

"Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьёзные задержки поставок", – объяснили в движении.

Кроме того, от подстанции запитаны предприятия района (в частности, Брянское ремонтное предприятие), работающие на нужды МО РФ, а также базы хранения топлива, на которых вследствие обесточивания возникают проблемы с насосами и системами безопасности.

"Атеш" точно бьёт по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл", – заявили в движении.

