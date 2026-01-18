До конца сезона ТЭЦ не вернутся на полную мощность: украинцам рассказали, что происходит с энергосистемой Киева

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве не смогут работать на полную мощность как минимум до конца отопительного сезона, но сценарий тотального коллапса или эвакуации столицы крайне маловероятен. Устойчивость энергосистемы будет зависеть от скорости ремонтов, международной помощи и развития распределенной генерации на фоне продолжающихся российских атак.

Видео дня

Об этом рассказал нергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии медиа. После массированной ночной атаки России 13 января Киев оказался в одной из самых сложных энергетических ситуаций за всю зиму.

Часть столицы и области остались без света и тепла в условиях двузначного минуса, а город до сих пор живет в режиме аварийных отключений. ДТЭК уже предупредил, что электроэнергию приходится подавать по жесткому графику – три часа со светом и до десяти без него.

На этом фоне в соцсетях распространяются тревожные сообщения – киевляне жалуются, что отопление в отдельных домах отсутствует по несколько суток, температура в квартирах падает до 8-10 градусов, а в сети появляются фото порывов труб и затопленных подвалов. По словам эксперта, ситуация с порывами теплосетей не имеет массового характера.

Речь идет о единичных случаях, которые возникли из-за человеческого фактора. Коммунальные службы заранее дали указание ответственным за дома слить воду из внутридомовых систем отопления перед перезапуском, однако в некоторых домах это требование проигнорировали. Перезапуск тепла без слива воды и стравливания воздуха создает воздушные и гидравлические пробки, что и приводит к разрывам труб. Другого объяснения таким авариям, по словам Рябцева, просто не существует.

Восстановление поврежденных внутренних теплосетей – сложный и длительный процесс. В худшем случае он может длиться до месяца, ведь трубы отопления проложены не снаружи, а в подвалах или на чердаках, заизолированы и часто труднодоступны.

На время ремонта единственным реалистичным выходом остается временное электроотопление – от генераторов или альтернативных источников питания. Без этого обеспечить нормальные условия проживания в таких домах практически невозможно.

Ответственность за ремонт зависит от статуса дома – коммунальная это собственность или ОСМД, а также от того, где именно произошла авария, во внутридомовых сетях или на внешних коммуникациях.

В то же время в Киеве действуют программы софинансирования, в частности в рамках термомодернизации. Под них можно подвести и реконструкцию теплосетей, что позволяет городу частично компенсировать расходы жителям. Заявления отдельных политиков о возможных "взрывах сетей" эксперт называет некорректными.

О взрывах речь не идет, но аварии возможны, если игнорировать предписания коммунальных служб и чрезвычайников. То есть проблема не в самой системе, а в ее небрежном использовании.

Сценарий эвакуации целых районов столицы эксперт оценивает как крайне маловероятный. Эвакуация – это не только вывоз людей, но и вопрос, куда их размещать. В отличие от времен СССР, сейчас нет ни ресурсов, ни инфраструктуры для такого масштаба.

После недавних ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 полноценное восстановление их работы до конца отопительного сезона маловероятно. Частичное восстановление уже произошло, но атаки продолжаются – в том числе с использованием дронов и баллистических ракет.

Даже при высокой концентрации ПВО защитить эти объекты на 100% невозможно. Дефицит средств противовоздушной обороны только повышает риски новых повреждений.

Ключевое условие стабильности – постоянное пополнение запасов оборудования: трансформаторов, релейной защиты, изоляторов, распределительных устройств. Украинские производители не способны полностью закрыть эти потребности, поэтому критически важными остаются международные поставки через фонд поддержки энергетики Украины.

До конца зимы и в начале весны ситуация будет оставаться нестабильной. После каждой новой атаки возможны аварийные отключения продолжительностью до недели, особенно при морозах или непогоде. Затем система постепенно стабилизируется до одной-двух очередей отключений, вплоть до следующего удара.

Уменьшить продолжительность таких кризисов можно только путем развития распределенной генерации, когенерационных установок, газовых пиковых станций, систем сохранения энергии мощностью от 1 МВт и выше. Домашние солнечные панели зимой, по словам эксперта, не спасают – из-за снега, мороза и низкой эффективности.

Погода может осложнить ситуацию, но не является определяющим фактором. Основная угроза – это Россия, далее следуют изношенность оборудования и повышенная аварийность из-за постоянных отключений и включений сетей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что после удара РФ по объектам энергетики в ночь на 17 января ухудшилась ситуация в Киевской области. В частности, речь идет о Гостомеле, Буче и Ирпене. Также президент поручил разобраться, почему в части домов в Киеве до сих пор не восстановлено теплоснабжение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!