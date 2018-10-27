Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

1.4тЧитать материал на украинском

В Киеве в субботу, 27 октября, прошел "парад зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин. Несколько сотен человек прошли по маршруту Золотые ворота - Софийская площадь - Майдан Незалежности.

Участники акции были загримированы и одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и другой нечистой силы.

Новости
Хэллоуин – День Силы: маг рассказал о невероятных обрядах

В сеть попало множество фото и видео с мероприятия.

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

ukrinform.ua Даниил Шамкин

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

censor.net.ua

Как известно, Хэллоуин празднуют во многих странах мира ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Из года в год он становится все более популярным и в Украине.

Ранее OBOZREVATEL показал, в каких костюмах встречают праздник Хэллоуин украинские звезды шоу-бизнеса.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области ХэллоуинПраздники
Место
Украина
Объекты
Хэллоуинпраздники-2018
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Ностальгия по майдану.. и подготовка к следующему ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги