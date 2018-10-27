В Киеве в честь Хэллоуина прошел парад зомби: опубликованы яркие фото и видео

В Киеве в субботу, 27 октября, прошел "парад зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин. Несколько сотен человек прошли по маршруту Золотые ворота - Софийская площадь - Майдан Незалежности.

Участники акции были загримированы и одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и другой нечистой силы.

В сеть попало множество фото и видео с мероприятия.

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

ukrinform.ua Даниил Шамкин

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

Как известно, Хэллоуин празднуют во многих странах мира ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Из года в год он становится все более популярным и в Украине.

Ранее OBOZREVATEL показал, в каких костюмах встречают праздник Хэллоуин украинские звезды шоу-бизнеса.