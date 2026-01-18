Нацбанк планирует выпустить новые 20 грн в оригинальном дизайне: назван срок

НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "К 35-летию Независимости Украины" и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

О новых 20 грн известно немного. Лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2.

В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:

Культурной.

Исторической.

Нумизматической ценностью.

Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.

Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.

Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.

