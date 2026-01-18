Нацбанк планирует выпустить новые 20 грн в оригинальном дизайне: назван срок
НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.
О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "К 35-летию Независимости Украины" и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
О новых 20 грн известно немного. Лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 50 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2.
В целом же, отметим, памятные монеты представляют собой особый вид денежных знаков. Помимо своей основной функции расчета они также обладают:
- Культурной.
- Исторической.
- Нумизматической ценностью.
Такие монеты становятся хранителями национальной памяти, отражая важные события, знаковые даты, выдающихся личностей и символы. И благодаря этому воспринимаются не только как средство платежа, но и как значимый объект.
Изготавливаются же такие монеты как из недрагоценных металлов, например медно-никелевых сплавов, так и из драгоценных – серебра или золота. При этом, при их производстве предъявляются повышенные требования – особенно к художественному оформлению.
Ограниченные же тиражи делают памятные монеты эксклюзивными, что привлекает коллекционеров. Ведь со временем их ценность может существенно вырасти.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.
