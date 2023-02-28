Не бит, не крашен? Российский А-50 после ''бавовны'' в Мачулищах показали на спутниковых фото

В сети опубликовали свежие спутниковые снимки с аэродрома "Мачулищи" в Беларуси, который недавно посетила "бавовна". На них заметно, что после взрывов на аэродроме российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 переставили на другое место. Также борт изменил цвет, вероятно, его окрашивали.

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Фото опубликовал Telegram-канал "Белорусский Гаюн". Там сравнили вид на аэродром со спутника за 19 февраля и 28 февраля. На последнем четко видно, что крылья самолета и "тарелка" – стеклопластиковый купол, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель" – изменили цвет.

"Самолет как будто "зашкурили" перед перекраской. Пока мы не делаем однозначных утверждений, однако это может быть и следствием того, что фюзеляж обгорел", – предположили авторы канала.

Напомним: руководитель беларуской инициативы ByPol Александр Азаров рассказал детали "демилитаризации" российского самолета в белорусских Мачулищах. В частности, по его словам, на ДРЛО А-50 была совершена атака дронами. Самой сложной и важнейшей частью операции была подготовка эвакуации выполнивших ее людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после сообщений о подрыве российского самолета на военный аэродром в поселке Мачулищи (Беларусь) прилетал борт ВС РФ Ил-76. Он мог доставить туда специалистов или запчасти для ремонта подорванного А-50;

– самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, после "бавовны" на военном аэродроме в Мачулищах, провел узкое совещание с силовиками. В то же время беларуские пограничники ужесточили контроль выезда из страны.

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