После ''бавовны'' на беларусский аэродром ''Мачулищи'' прилетал Ил-76: СМИ узнали подробности

На военный аэродром в поселке Мачулищи (Беларусь) после сообщений о подрыве российского самолета прилетал борт ВС РФ Ил-76. Он мог доставить туда специалистов или запчасти для ремонта подорванного А-50.

Видео дня

Об этом 28 февраля сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн". Как отмечается, российские военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26 прибыли в Мачулищи вечером 26 февраля, в день взрывов на аэродроме.

Рано утром 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром "Иваново-Северный" в Россию (Ивановская область), а около обеда за ним последовал и Ан-26. Согласно информации из открытых источников, на "Иваново-Северном" дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава.

Именно в этом центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Военно-транспортный Ил-76, прилетавший в Мачулищи, также закреплен за этим центром.

На спутниковых снимках аэродрома, сделанных в июле 2022 года видно не менее 9 самолетов ДРЛО А-50 на хранении находится, еще один – на ремонте.

Примечательно, что в июле 2022 года в Мачулищи прилетали два Ил-76 от 610 центра. В то же время на аэродроме находился ДРЛО А-50.

"Все эти факты являются косвенным подтверждением возникших технических проблем с самолетом ДРЛО А-50У, который был поврежден 26 февраля в результате диверсии беларусских партизан. Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродроме "Мачулищи" специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У", – пишет "Беларускі Гаюн".

Кроме того, отмечается, что за время полномасштабной войны против Украины на военных аэродромах Беларуси в разное время находилось не менее четырех ДРЛО А-50. Таким образом войска РФ располагали не менее чем четырьмя рабочими А-50 (до 26 февраля 2023 года_.

По данным мониторинговой группы, борт Ан-26 может вновь прилететь в Мачулищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля СМИ сообщили, что в Мачулищах якобы был подорван российский самолет А-50 с системой ДРЛО. Атаку дронами якобы совершили беларусские партизаны.

Официальный Минск не комментировал инцидент, однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе был ужесточен контроль выезда.

В Кремле отказались говорить о "бавовне" в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".

По данным военной разведки Британии, потеря российского А-50 в Беларуси еще больше ограничит воздушные операции РФ.