Из Беларуси после 'бавовны' отправили на ремонт в Россию радиолокационный самолет А50У – СМИ

Российский самолет ДРЛО А-50У, взорванный на белорусском аэродроме в Мачулищах, отправился в Россию. Вероятно, в стране-агрессоре его собираются ремонтировать.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Белорусский Гаюн", ссылаясь на данные мониторинговой группы Motolko Help. Так, 2 марта самолет ДРЛО А-50У (RF-50608) покинул воздушное пространство Белоруссии.

Воздушное судно около полудня пересекло границу Беларуси с РФ.

Предварительно, борт направлялся на 325-й Авиационный ремонтный завод, находящийся в Таганроге Ростовской области. Известно, что именно завод занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50.

Стоит отметить, что 26 февраля СМИ заявили, что в Мачулищах был взорван российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения. Атаку дронами якобы совершили белорусские партизаны.

Власти Беларуси не подтвердили инцидент, однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе ужесточили контроль выезда.

Выяснилось, что дроны белорусских партизан в течение двух недель вели разведку на военном аэродроме в Мачулищах, где был взорван российский самолет А-50. БПЛА оставались незамеченными для белорусской ПВО, которую Лукашенко ранее назвал одной из лучших в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отказались говорить о взрыве в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".

По данным военной разведки Великобритании, потеря А-50 в Беларуси еще больше ограничит воздушные операции России.