За несколько лет до независимости Украины: как выглядел Киев в 1987 году с высоты полета птиц. Фото

Благодаря старым фото мы можем увидеть, каким был Киев в разные годы. Например, в 1987 Николай Козловский сделал серию снимков города, в частности, с высоты полета птиц.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Столица изменилась за последние почти 40 лет.

Взгляд в прошлое

"Подборка фотографий Киева 1987 года. Фото: Николай Козловский", – говорится в сообщении.

На фотографиях можно увидеть и узнать Почтовую и Лыбедскую площади, Софийский собор, центр города, а также городской Цирк.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

