Знакомые места: как выглядел вечерний Киев в 1970-1980 годах. Атмосферные фото

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Некоторые локации на фото сильно изменились до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Киев вечерний в 1970-1980 годах", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать Майдан Независимости, Мариинский парк, Галицкую площадь и другие известные локации.

Немного истории столицы

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые зафиксированы пейзажи столицы Украины.

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

