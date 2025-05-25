До сих пор выполняет свою функцию: в центре Киева сохранился уникальный погреб, построенный в 1713 году. Фото

В самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили его в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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Архивные снимки и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". Мастерство древних строителей делает этот объект уникальным.

"Старинный большой погреб. Чудесное подземелье, которое может быть культурно-познавательным и туристическим объектом в самом сердце Киева. А еще это старейший действующий погреб города, и один из старейших в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что построили его в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря, и он до сих пор выполняет свою функцию.

Сейчас это памятник архитектуры национального значения. Это десятки, а возможно, суммарно, сотни метров ходов на разной глубине. Здесь прекрасные микроклиматические условия, которые обеспечивает правильное расположение ходов и вентиляционные шахты.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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