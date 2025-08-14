Как выглядел Киев на первых снимках в 1852 году. Фото британца Роджера Фентона

В 1852 году Киеве посетил британец Роджер Фентон посетил Киев. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые зафиксировали виды столицы Украины.

Старые снимки и историю опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город более 170 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Киев Роджера Фентона. Самые первые из известных фотографий-калотипий Киева и Андреевской церкви сделал в 1852 году знаменитый британский мастер Роджер Фентон (1819-1869), который вошел в историю как человек, который изменил мир. В те годы Фентон начал заниматься новым видом искусства – фотографией и поездка его в Киев была связана со строительством Чарльзом Виньолем первого капитального моста через Днепр", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, невозможно сказать, сколько фотографий было сделано в Киеве, потому что те что сохранились, разбросаны по миру. Британец снимал Днепр, панораму столицы Украины с левого берега и виды Подола, а также зарисовал первые сооружения на Крещатике.

Часть видов, сделанных в Российской империи, Фентон представил в 1852 году на декабрьской выставке в Королевском обществе искусств, а в апреле 1853 году им была организована первая в мире коммерческая фотовыставка.

Продавались снимки для английской публики по 7 шиллингов и 6 пенсов, при том что британские виды – всего за 3 шиллинга. Более того – фото с видом на Киево-Печерскую лавру было насколько популярным, что за него просили аж 12 шиллингов.

"Все же, начинающий фотограф Фентон испытывал огромные трудности в своем путешествии: он должен был перевозить и большое количество материалов, и ему нужно было как-то приспособиться к тусклому свету и пронизывающим холодам осенней погоды. Впрочем, Фентон успешно справился с этими трудностями. В Киеве он приобрел тот опыт и навыки, которые позволили ему впоследствии сделать яркие и впечатляющие фотографии Крымской войны в 1853-1856 годов", – добавили в сообществе.

