В центре Киева в честь Андрея Парубия переименовали переулок: что известно

Киевский городской совет переименовал переулок в Печерском районе Киева в честь народного депутата Андрея Парубия. Локация находится недалеко от Верховной рады Украины.

Об этом сообщили медиа. Соответствующее решение поддержали 70 депутатов.

Что известно

Что известно, так, в четверг, 23 апреля, во время заседания Киевский городской совет поддержал переименование проезда в Печерском районе в честь народного депутата Андрея Парубия.

Речь идет о безымянном проезде между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского. Это проезд неподалеку от Верховной Рады, где долгое время работал политик. Именно эту локацию предлагали увековечить, присвоив ей имя Парубия, который был убит 30 августа 2025 года во Львове.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

30 августа 2025 года днем во Львове на улице Ефремова убили 54-летнего Андрея Парубия. Подозреваемый в преступлении, по словам очевидцев, был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. С места преступления он скрылся.

Для задержания преступника в городе объявили спецоперацию "Сирена". Сообщалось, что предполагаемый убийца несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к его дому. В ночь на 1 сентября его задержали в Хмельницкой области. По данным следствия, 52-летний львовянин в течение года следил за нардепом, используя три разных авто.

Впоследствии следствие установило, что 53-летний львовянин действовал в пользу российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу сведения о подразделениях ВСУ во Львове и позже предложил кандидатуру Парубия как объект для убийства. По указаниям куратора из РФ он получил пистолет "Макарова" с патронами, отслеживал политика и планировал побег.

После задержания стрелка стало известно его имя – Михаил Сцельников. Он признал свою вину. По словам Сцельникова, мотивом его поступка была "месть лично украинской власти".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что во Львове открыли мемориальную таблицу Андрею Парубию. Памятный знак установили на фасаде дома №48, возле которого политик был убит 30 августа.

