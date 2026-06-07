Женская сборная Украина вошла в топ-6 на чемпионате мира по баскетболу 3х3

В Варшаве завершается чемпионат мира по баскетболу 3х3. Сегодня пройдут полуфиналы и матчи за медали, но определилось, что по итогам женского чемпионата мира 3х3 национальная команда Украины в составе Мириам Уро-Ниле, Кристины Филевич, Анжелики Ляшко и Катерини Коваль заняла шестое место.

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На групповом этапе украинки выступали в группе D вместе со сборными Франции, Канады, Японии и Литвы и одержали три победы в четырех матчах. В стартовый игровой день украинки уступили Канаде (11:14), а затем в напряженной борьбе одолели Японию (19:18). Во второй игровой день победили Францию (11:10) и одержали победу над Литвой (16:14).

С первого места в группе D сборная Украины напрямую вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Австралии (10:21).

На чемпионате мира украинская команда выиграла три матча из пяти и в среднем набирала 13,4 очка за игру.

Для женской сборной Украины это был седьмой чемпионат мира в истории и второе подряд выступление на мировом первенстве. При этом команда впервые с 2017 года сыграла в плей-офф турнира.

Напомним, лучшими результатами женской сборной Украины на чемпионатах мира остаются серебро 2016 года и бронза 2017 года.

Выступления женской сборной Украины на чемпионатах мира 3х3:

2012 (Афины, Греция) — 4 место

2014 (Москва) — 19 место

2016 (Гуанчжоу, Китай) — серебряные медали (2 место)

2017 (Нант, Франция) — бронзовые медали (3 место)

2019 (Амстердам, Нидерланды) — 14 место

2025 (Улан-Батор, Монголия) — 18 место

2026 (Варшава, Польша) — 6 место

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