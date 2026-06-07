"Президент поручил быстрее закончить войну, желательно до зимы", - сказал на днях Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Это замечательно, только он не пояснил – как? Ранее Президент Украины своим указом разрешил парад 9 Мая на Красной площади, точно также своим указом он может распорядиться прекратить войну и даже остановить Землю. Вместо этого он обращается с открытым письмо к Путину, где предлагает обсудить проблему войны и ее прекращение. Посыл понятен, непонятен смысл. Говорить так с Путиным бесполезно. Зеленскому надо давно и окончательно понять, что война для россии и Путина это парадигма и не строить иллюзий. Украине сегодня надо готовиться к самой тяжелой зиме за все время войны и она начнется в конце года. Прекращение войны на условиях Зеленского для Путина равносильно самоубийству. Он это понимает? Почему Зеленский хочет прекратить войну до зимы? Потому что Патриоты и ракеты к ним Украине нужны сегодня, а не весной 2027. Чем может помочь Европа? Ничем. Есть один единственный путь – как можно воздействовать на Президента Трампа до ноября. Его почему-то упорно не желают даже рассматривать ни в ОП, ни в Кабмине.

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Чего ожидать Украине и Европе в наступающей осени? Приостановку ракетных налетов российских неонацистов на Украину, чтобы зимой нанести максимальный ущерб всей инфраструктуре. Тут уже не до "шашлыков в мае" и не до паники по всей стране. Лучше готовиться к худшему и рассматривать самый пессимистический сценарий, а не почивать на лаврах от побед на фронте и налетов на российские НПЗ в глубинке россии. Защитить всю инфраструктуру Украины от баллистики крайне сложно, учитывая дефицит ракет ПРО. Демократы в Соединенных Штатах начнут разворачивать свою страну в сторону Европы после выборов в ноябре, однако это произойдет не раньше февраля 2027. Слишком поздно. Как говорят - "когда рак на горе свистнет".