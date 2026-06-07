Пророссийский реванш не состоялся: объявлены предварительные результаты выборов в Армении

В Армении завершились парламентские выборы, участие в которых приняли почти 59% граждан, имеющих право голоса. По состоянию на вечер 7 апреля официальные результаты еще не обнародованы, однако предварительные данные, которые публикуют местные СМИ, свидетельствуют о лидерстве партии действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

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О предварительных итогах голосования и последнюю информацию о ходе избирательного процесса рассказал корреспондент телеканала FREEДОМ Никита Скобликов. Также Центральная избирательная комиссия Армении уже опубликовала окончательные данные по явке избирателей.

По информации ЦИК, участие в голосовании приняли 58,9% граждан страны.

Высокая активность избирателей

Этот показатель стал одним из самых высоких за последние годы. После революции 2017 года на избирательные участки пришел 61% избирателей. В 2018 году явка составила 48,63%, а на выборах 2021 года – 49%.

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян объяснил высокую активность граждан значительным интересом к политической жизни страны и активной агитационной кампанией участников гонки.

"По всей республике у нас явка большая, скажем так, везде. В 2021 году у нас явка была примерно 49%, а сейчас 58,97%. Это большая явка. Причина – хорошая агитация партий, которые участвуют в выборах", – заявил Овакимян.

Предварительные результаты

Официальные экзитполы в Армении не проводились. В то же время издание News.am со ссылкой на данные независимого опроса сообщило о предварительном распределении голосов между лидерами гонки.

Согласно этим данным, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 32,7% голосов и занимает первое место. На второй позиции находится пророссийский блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна с результатом 29%. Эти цифры остаются неофициальными до объявления результатов Центральной избирательной комиссией.

Во время общения с журналистами многие жители страны говорили об ожиданиях перемен, стабильности и безопасности после выборов.

"Выборы. Мы должны отвечать за это – кого выбираем, зачем выбираем и тому подобное. Чтобы вместо нас никто не выбирал никого и ничего", – сказал житель Еревана Артем.

Одна из жительниц столицы Армении Астхик Саркисян отметила, что поддерживает сохранение суверенитета страны и развитие сотрудничества с европейскими государствами при одновременном сохранении баланса в отношениях с соседями.

По предварительным данным армянских медиа, главными претендентами на победу стали Никол Пашинян и Самвел Карапетян. Последнего в прошлом году задерживали за призывы к захвату власти, однако его политическая сила была допущена к участию в выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне выборов в Армении Центральная избирательная комиссия страны отказалась признавать регистрацию пророссийской партии "Сильная Армения" недействительной. Соответствующий запрос, поданный на рассмотрение политсилой "Республика", отклонили единогласно.

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