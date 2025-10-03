Действовал по заказу спецслужб РФ: подозреваемому в убийстве Парубия объявили еще одно подозрение

Следователи Службы безопасности Украины собрали доказательства того, что подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что фигуранта дела завербовали российские спецслужбы более года назад, когда он проживал во Львове. С тех пор он получал вражеские задания и "отчитывался" врагу об их выполнении.

В частности, он сначала отслеживал и передавал рашистам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

