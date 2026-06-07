В центре Львова во время ЛГБТ-митинга поженили однополую пару

В центре Львова 7 июня состоялась акция в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества, одним из главных моментов которой стала символическая церемония бракосочетания двух женщин. Участники мероприятия призвали власти законодательно урегулировать вопрос однополых партнерств, тогда как рядом проходил контрмитинг сторонников традиционных семейных ценностей.

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На месте работало значительное количество правоохранителей, которые разделили участников двух акций и следили за общественным порядком. О событии сообщает ZAXID.NET.

Акцию к прайд-месяцу организовали общественные организации "Феминистическая мастерская" и "Инсайт". Одним из ключевых требований участников стало внесение изменений в новый проект Гражданского кодекса Украины, в частности возвращение положений о признании однополых партнерств.

Во время мероприятия на площади перед Львовским оперным театром состоялась символическая церемония бракосочетания двух женщин. Таким образом стремились привлечь внимание к отсутствию юридического механизма признания однополых пар в Украине.

Всего в митинге приняли участие около 150 человек. Участники держали плакаты с призывами к равенству и защите прав человека, среди которых были лозунги "Любовь – это не преступление", "Свободная страна – свободная любовь" и "Бог есть любовь".

Одновременно на площади прошла акция противников ЛГБТ-организаций. Ее участники заявили о поддержке традиционного института семьи и христианских ценностей. Они держали плакаты с призывами к сохранению традиционной модели семьи и подчеркивали необходимость соблюдения действующих положений Конституции Украины относительно брака.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сейм Республики Польша (нижняя палата парламента) одобрил законопроект о "статусе самого близкого человека", который предоставит дополнительные права для неженатых союзов, в том числе и для ЛГБТ-пар. Однако президент Кароль Навроцкий отказался его подписывать, назвав себя "защитником Конституции".

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