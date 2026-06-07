"Он приехал в Киев": Зеленский подтвердил встречу с Абрамовичем и рассказал подробности
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Тот приезжал в Киев и предложил передать сообщение украинского лидера Владимиру Путину.
Кроме того, Абрамович привез послание от российской стороны. Об этом Зеленский сказал в эфире Sky News.
"Он приезжал в Киев. Сказал: "Я привез послание непосредственно вам и хочу взять ваши послания, чтобы передать их Путину", – отметил президент.
Глава государства также добавил, что Абрамович хотел избежать огласки.
Как говорит президент, россияне хотели понять, "что мы готовы сделать" для мирных переговоров, в частности в вопросах Донбасса.
"Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не уйдем. Мы не дадим вам победы таким образом", — сказал Зеленский.
Как писал OBOZ.UA, медиа сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в мае пригласил в Киев российского бизнесмена Романа Абрамовича и передал через него предложение о личной встрече с российским диктатором Путиным.
Один из собеседников Financial Times рассказал, что таким шагом украинская сторона стремилась продемонстрировать готовность к прямым мирным переговорам с Россией.
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