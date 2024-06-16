В сети показали, как затопляло Крещатик в Киеве во время дождей в 1950-х годах. Архивные фото

Сильные ливни не впервые подтапливают Киев, как это было совсем недавно – 12 июня 2024 года. К примеру, в 1950-х годах осадки буквально превратили столичный Крещатик в сплошную реку.

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Архивные фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно хорошо рассмотреть последствия стихии.

"Проливной дождь на Крещатике, 1950-е", – написал экскурсовод.

На снимках видно, что центр столицы Украины в те дни буквально превратился в сплошную реку.

Напомним, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из мест, где во время немецкой оккупации украинские крестьяне имели возможность продавать продукты. Жизнь этого легендарного места в 1943 году зафиксировал солдат вермахта Герберт Лист.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иными. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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