В сети показали, как выглядел легендарный Еврейский базар в Киеве во время немецкой оккупации. Архивные фото

Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из мест, где во время немецкой оккупации украинские крестьяне имели возможность продавать продукты. Жизнь этого легендарного места в 1943 году зафиксировал солдат вермахта Герберт Лист.

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Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На этой локации всегда можно было приобрести все что угодно.

"Оккупация. Евбаз. В 1943 году Киев снимал солдат вермахта Герберт Лист, бывший фотограф журнала Vogue и будущий член агентства Magnum. Крестьяне, приезжавшие в город продавать продукты, сначала брали деньги, но впоследствии просили в обмен на картофель и яйца всевозможные ценности, которые киевляне держали дома еще с дореволюционных времен", – говорится в сообщении.

Еврейский базар – народное название, официально – Галицкий рынок (от Галицкой площади), в просторечии сокращен до Евбаза. Это историческая местность, бывшее главное торжище города для многих поколений киевлян. Еврейский базар был расположен на перекрестке нескольких магистралей, недалеко от вокзала, назывался в путеводителях Галицким, а в просторечии был известен как Еврейский.

Согласно народной легенде, на Евбазе можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия. Рынок был закрыт и снесен в конце 1950-х годов.

Напомним, в 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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