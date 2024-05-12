Здание из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле: как выглядел первый вокзал Киева. Фото

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Архивные фото и историю в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни это здание смотрится совсем по другому.

"В 1870 году был открыт Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Первое здание железнодорожного вокзала было двухэтажным, из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, длина вокзала составляла 133 метра – чуть меньше размеров пассажирской платформы, которая простиралась на 144 метра.

"Киев-Пассажирский" – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Современное здание проектировали Александр Вербицкий и архитектор Павел Алешин. Старшим техником на строительстве работал и учился к тому времени и стал знаменитым впоследствии украинский советский архитектор, градостроитель Иосиф Каракис. Вокзал строился на протяжении 1927-1932 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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