'Продолжается обсуждение технических аспектов': в Польше уточнили, сколько истребителей МиГ-29 смогут передать Украине

Польша сможет передать Украине для защиты от российской агрессии менее десяти своих истребителей МиГ-29. Соответствующее решение уже принято в Польше и согласовано с украинской стороной.

Сейчас "продолжается обсуждение технических аспектов". Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. Он также отметил важность Польши в "коалиции желающих".

Начальный этап

По словам Залевского, речь идет о передаче Украине менее 10 истребителей МиГ-29. Однако польский чиновник отметил, что это пока "начальный этап".

"Было небольшое обсуждение того, что Польша отправит в Украину дополнительные истребители МиГ-29. Украинцы решили принять это предложение. Сейчас идет обсуждение технических аспектов. Могу подтвердить, что речь идет об определенном количестве самолетов – менее десяти", – рассказал он.

Важная роль

По логике Залевского, полякам самим нужны самолеты, потому что они являются неотъемлемой частью роли Польши в "коалиции желающих".

"Именно мы будем играть чрезвычайно важную роль в этой коалиции, потому что именно мы будем отвечать за логистику и инфраструктуру войск, задействованных в Украине для патрулирования воздушного пространства. А также потому, что часть нашей роли связана с патрулированием воздушного пространства", – рассказал польский чиновник.

Стратегические дилеммы

Павел Залевский объяснил, почему Польша, имея "чрезвычайно важную роль" в "коалиции желающих", не отправит своих военных в Украину.

"Это очень важная причина. Потому что в отличие от других европейских государств, особенно от Франции и Великобритании, у нас есть граница с Россией и граница с Беларусью, и эта граница с российскими войсками создает для нас достаточно стратегических дилемм. Поэтому мы должны сосредоточиться на них. Однако сам факт того, что мы потенциально сможем противодействовать российской угрозе из Кенигсбергской области (очевидно, поляк имеет в виду Калининградскую область. – Ред.) и из Беларуси – это наш вклад в эту коалицию", – отметил Залевский.

Что предшествовало

Еще в конце прошлого года Польша заинтересовалась и пожелала получить от Украины "отдельные технологии беспилотников и ракет". В этом аспекте поляки рассчитывают на "приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных технологий".

Как сообщал OBOZ.UA, именно за указанные "отдельные технологии беспилотников и ракет" поляки готовы передать Украине часть своего парка самолетов МиГ-29. Причем этот шаг Варшава рассматривает как свой вклад в политику НАТО по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга Альянса.

