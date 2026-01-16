Тимошенко избирают меру пресечения: политик назвала дело 'политическим заказом'. Все подробности

В Киеве 16 января будут определять меру пресечения для лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о назначении залога в размере 50 млн грн.

В сети появились кадры с ней из здания. Сама Тимошенко в судебном зале заявила, что не виновата в том, что ей инкриминируют, а обнародованные САП и НАБУ доказательства "сфальсифицированы".

Лидеру "Батькивщины" избирают меру пресечения

Утром 16 января Тимошенко прибыла в Высший антикоррупционный суд, где ей будут избирать меру пресечения. На днях НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в подкупе народных депутатов.

Известно, что прокуратура будет настаивать на назначении для лидера "Батьківщини" залога в размере 50 млн грн.

В суд Тимошенко прибыла в сопровождении нардепов из ее фракции в Верховной Раде, в частности пришел Михаил Цимбалюк.

Защиту лидера "Батьківщини" будет представлять адвокат Александр Готин.

Около 09:00 началось судебное заседание – однако в нем сразу был объявлен перерыв для того, чтобы защита ознакомилась с материалами дела.

Перед заседанием Тимошенко назвала доказательства следствия "сфальсифицированными"

Перед началом заседания лидер "Батьківщини" заявила, что "ожидает справедливого суда и выводов, что это все – абсурд просто".

"Безусловно, это политическое абсолютно дело. Я думаю, что на фоне миллиардной коррупции, которая происходит в стране, там где все видят и знают, что есть, за 10 лет существования НАБУ нашло одного "преступника", которого привело в суд... Надежда на то, что суд будет справедливый, остается пока", – не удержалась от "шпильки" в адрес антикоррупционных органов Тимошенко.

Она также заявила, что доказательства, представленные НАБУ и САП – "сфальсифицированы", а разговора, зафиксированного на аудио – "не было".

"Я никогда таких слов не говорила – и сегодня я дам доказательства в суде, что эта аудиодорожка абсолютно сфальсифицирована... Никогда в жизни такого разговора не было. Никогда в жизни!" – сказала Тимошенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 января в САП и НАБУ подтвердили, что Юлии Тимошенко вручили подозрение. Лидеру "Батькивщины" инкриминируют подкуп народных депутатов с целью обеспечить "нужное" голосование в парламенте.

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

