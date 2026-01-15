'Должны быть решения по комендантскому часу': Зеленский поручил правительству упростить работу бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский с утра 15 января провел "специальный селектор с каждым, кто отвечает за восстановление и управление в условиях такой чрезвычайной ситуации". Был дан ряд поручений – в частности, правительство должно найти "решение по комендантскому часу, чтобы предпринимателям было проще планировать работу".

Отныне такие "специальные селекторы" будут проводиться ежедневно. Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к стране по итогам дня.

Помощь бизнесу

В указанных селекторных совещаниях будут принимать участие все ветви власти, "от правительства и военных до областей, до областной власти, руководителей общин", определил Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы государственные институты и власть на местах были в полной коммуникации с бизнесом, с энергетическими компаниями – со всеми, кто сейчас может добавить ресурсов для общей устойчивости. Должны быть решения по комендантскому часу – чтобы предпринимателям было проще планировать работу. И чтобы можно было объекты бизнеса использовать как пункты поддержки для людей", – отметил президент.

По его словам, по определенным задачам "в течение дня правительство должно дать решение". Причем приоритетным президент страны назвал "увеличение импорта электричества и всех возможностей резервного снабжения и обеспечения".

Помощь людям

"Пункты поддержки в городах – есть отдельныезадачи для МВД, в том числе по реальному информированию людей. Чтобы каждый могобратиться на линию 112 и получить помощь, получить информацию по отоплению и обеспечению электричеством", – добавил глава государства.

Относительно объектов бизнеса, которые можно "использовать как пункты поддержки для людей", чиновники уже говорили с торговыми сетями. Но будут и другие решения, пообещал украинский президент.

Он отдельно поручил премьер-министру и первому вице-премьеру "быть максимально активными в коммуникации с обществом и максимально помогать общинам".

