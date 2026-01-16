СБУ задержала агентурную группу российского ГРУ, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе 'изнутри'. Фото

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали двух российских агентов. По заданию российских спецслужб они готовились атаковать украинских военных дронами-бомберами.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Контрразведка СБУ установила, что задержанные действовали по заданию российской военной разведки и готовили атаки на местных военных путем сброса взрывчатки с гражданского квадрокоптера. По данным следствия, на момент задержания у них была готова взрывная часть, а также согласованная с куратором из РФ цель.

Подробности дела

Одним из фигурантов оказался 49-летний предприниматель из Одессы, который искал легких денег в Telegram, где его и завербовали россияне. После этого он получил квадрокоптер, а затем достал из тайника около 2 кг пластида и комплектующие для самодельной взрывчатки, которой снарядил дрон.

К подготовке преступления предприниматель привлек своего 47-летнего знакомого. Вместе они проводили разведку мест, где больше всего украинских военных, обозначали эти объекты на гугл-картах и передавали данные российскому куратору. После согласования выбранной цели агенты начали подготовку удара.

Именно на этом этапе их задержали сотрудники СБУ. Во время обысков правоохранители изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, гранату Ф-1 и другое оружие.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ) и пособничестве в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 УКУ).

Оба находятся под стражей без права внесения залога. За совершенное фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. По состоянию на 16 января продолжается досудебное расследование.

