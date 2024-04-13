Днепровские утесы и панорама Подола: в сети опубликовали уникальное фото Киева 1960-х годов. Архивный снимок

В 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иначе. А пляжи на Трухановом острове были гораздо больше.

Архивный снимок были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Время изменило эту любимую для киевлян локацию.

"Днепр и панорама Киева, 1960-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть столичную набережную, Почтовую площадь, Пешеходный мост, пляжи Труханового острова, Подол и утесы Днепра.

Напомним, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, старые фото остаются для нас уникальной возможностью заглянуть в прошлое Киева и увидеть красоту его архитектуры. В частности, это касается конца 1920-х годов.

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