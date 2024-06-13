В Киеве 12 июня побит 133-летний рекорд по суточному количеству осадков: известны подробности

В Киеве в среду, 12 июня, зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 50,1 мм. Это на 25,5 мм больше, чем было в 1891 году для этого дня

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В городе в сутки выпало 68% месячной нормы осадков.

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 12 июня в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 50,1 мм, что на 25,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 для этого дня, когда выпало 24,6 мм осадков", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Киев в среду, 12 июня, с утра накрыл сильный дождь. В результате непогоды в разных районах города зафиксировали подтопление дорог – из-за большого количества осадков местами улицы буквально превратились в реки и озера.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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