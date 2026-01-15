Красный Крест приравнял удары по украинской энергетике к атакам на Россию: Сибига назвал заявление позорным

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Международного комитета Красного Креста, в котором организация приравняла удары страны-агрессора России по украинской энергетической инфраструктуре к атакам ВСУ на российские нефтеперерабатывающие и военные предприятия. Он назвал такие формулировки, которые отбеливают преступления РФ, позорными, а эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлемой.

Видео дня

Об этом Сибига написал в соцсети X. Он подчеркнул, что в отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права, обороняясь от врага, который напал.

Заявление МККК

Накануне представители Международного комитета Красного Креста в соцсетях выступили с заявлением, в котором сравнили террористические атаки российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины с ударами украинской армии по ОПК агрессора.

По их словам, такие удары "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах".

В МККК заявили, что такие удары "запрещены".

"Нападения, приводящие к непропорциональному ущербу для гражданских лиц, в частности, лишают их доступа к жизненно необходимым услугам, таким как свет и тепло, которые сейчас абсолютно необходимы для выживания, запрещены", - заявила региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр.

Реакция МИД Украины

Глава внешнеполитического ведомства Украины раскритиковал это сообщение и назвал заявление организации "позорным", а отождествление агрессора со страной, которая защищается, – ошибочным и неприемлемым.

"В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации", – заявил Сибига.

Он напомнил МККК его неспособность обеспечить украинским представителям доступ к пленным наших военных и гражданских, которых Россия удерживает в ужасных условиях и по сути в застенках.

Сибига заявил, что вызовет главу делегации Красного креста в МИД для объяснений .

"Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности", – написал Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, российский Красный Крест организовывает военную подготовку подростков, сотрудничает с подсанкционными пропагандистскими сетями и расширяет свою деятельность на оккупированных территориях Украины, не сталкиваясь при этом ни с какими последствиями. При этом организация получает миллионы евро международного финансирования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!