В сети показали, как выглядели Подол и Оболонь в Киеве в 1918 году. Уникальные панорамные фото

Архивные снимки не только являются возможностью заглянуть в историю Киева, но и увидеть какой была столица раньше, в том числе в тех местах, которые сейчас заселены. Например, на фотографиях 1918 года можно полюбоваться панорамами залитых водой лугов современной Оболони и Подола.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Жизнь Оболонь Киев". Можно рассмотреть, какой была эта часть города более 100 лет назад.

"Там за Подолом залиты водой луга современной Оболони. 1918 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть набережную и порт на Подоле, остров Труханов, где тогда еще жили киевляне – в частности можно разглядеть одну из церквей. А также Рыболовный остров, который из-за подъема уровня Днепра почти полностью оказался под водой.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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