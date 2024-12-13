Забытый символ старого Киева: как выглядел легендарный фонтан 'Слон' в центре столицы. Архивные фото

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 можно было увидеть один из забытых символов строго Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Он был любимцем столичных малышей.

"Забытый символ старого Киева – фонтан "Слон". В 1930-х Крещатый парк назывался Пионерским, а его фишкой был детский фонтан в виде слона", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, с хобота избивала почти шестиметровая струя воды. Устойчивая конструкция любимца киевского малыша пережила даже бомбардировку Второй мировой войны, но не решение советской власти.

В 1979 году руководство КПУ утвердило проект арки "Дружбы народов", а слоника, к сожалению, демонтировали.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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