Окутана тайнами: что известно о загадочной станции-призраке метро Киева 'Львовские ворота'. Фото

Станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Попасть на ее официально платформы могут только работники подземки.

"Львовские ворота" – станция на Сырецко-Печерской линии метрополитена, которая до сих пор не открыта, а строительство ее заморожено. Проще говоря – это "станция-призрак", расположенная между станциями "Лукьяновской" и "Золотыми воротами".

Ее название произошло от Львовских ворот (ворот) Старокиевской крепости, которые располагались на месте современной одноименной площади. Основное строительство подземного зала и перронов было завершено еще в 1996 году, однако он так и не был введен в эксплуатацию, в частности, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры на поверхности.

Согласно документам советских времен, станция должна стать не только транспортным объектом, но и частью оборонного комплекса. Планировали, что она будет служить укрытием для местного населения в случае чрезвычайных ситуаций. Одна из легенд отмечает, что ее проект содержал большую подземную галерею, которая должна была соединять "Львовские ворота" с современными зданиями Львовской площади. Однако от этой идеи отказались из-за нехватки финансирования.

В течение двух десятилетий заброшенный объект подземки привлекал творческих людей. К примеру, писатель и поэт Александр Ирванец в своей полуфантастической притче превратил ее в портал. Герой произведения, выйдя из вагона метрополитена на этой станции, поднимается вверх и оказывается не в Киеве, а во Львове.

Стоит добавить, что если бы "Львовские ворота" все-таки открылись, они стали одной из самых глубоких и технологически подготовленных станций киевского метро.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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