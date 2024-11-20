В ожидании поезда: в сети показали редкие фото пассажиров железнодорожного вокзала Киева в 1915 году

Долгое время главными воротами Киева числился Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Также можно увидеть отдельные элементы деревянного барака, который тогда был местом ожидания поездов.

"Киев, 1915 год. На железнодорожном вокзале", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть пассажиров вокзала, ожидающих прибытия своего поезда. Возможно, это крестьяне, которые приезжали в столицу на заработки или на базар, чтобы не только купить но и продать.

Стоит добавить, что в то время здания Центрального железнодорожного вокзала как такового не существовало. Еще в 1913 году старое сооружение было разобрано, а неподалеку в районе современной конечной остановки скоростного трамвая "Старовокзальная" был возведен временный, как тогда считалось, деревянный барак. В 1914 году был заложен только фундамент новых главных ворот Киева.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла. Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев – Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция была тогда в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Напомним, прогулки на велосипеде в наши дни - любимый вариант активного отдыха жителей Киева. То, что двухколесный транспорт был популярен в начале 1910-х годов, мы можем увидеть благодаря фото первой велосипедистки столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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