В Чернобыльской зоне заметили целый табун благородных красавиц. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили целый табун благородных красавиц. Камера фотографа зафиксировала самок оленя европейского (благородного), стоявших на заснеженном поле.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Эти животные живут в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности.

"Иногда не хватает слов и эмоций, чтобы передать восхищение такими гармоническими картинами, где животные Заповедника как будто окрашены в окружающий пейзаж. Наслаждайтесь подлинностью дикой природы, наполняйтесь из ее источников силой и энергией. Табун благородных красавиц – тоже исцеляющая красота!", – подчеркнули в пресс-службе.

Олень благородный – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень с давних времен обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения есть несколько локаций, особенно популярных среди туристов. Среди них есть место, которое более известно как "последняя гавань", где можно увидеть одни из самых известных кораблей и барж в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения гнездятся редкие для нашей страны хищные птицы с интересным поведением. Самка сычика-воробья, например, любит гонять самца – ведет себя агрессивно и нападает на него, используя когти.

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