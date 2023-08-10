В Чернобыльской зоне показали, как сейчас выглядят одни из самых известных кораблей и барж в мире. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения есть несколько локаций, которые пользуются особенной популярностью среди туристов. Среди них есть место, более известное как "последняя гавань", где можно увидеть одни из самых известных кораблей и барж в мире.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. К сожалению, старые суда понемногу ржавеют и опускаются в воду.

"Последняя гавань. Несмотря на свой заброшенный вид - это одни из самых известных кораблей и барж в мире. После аварии на ЧАЭС, в Чернобыльском заливе – небольшом заливе реки Припять – осталось несколько старых судов. Давно, в доаварийные времена, этот залив использовался как гавань для ремонта или утилизации плавсредств на местном судоремонтном заводе", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, благодаря многочисленным фотографиям посетителей эта локация стала очень популярной.

"Корабли понемногу ржавеют и опускаются в воду заливы. Природа поглотит и эту кучу металла. Хотя на это уйдет и некоторое время", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения очень хорошо чувствуют себя так называемые "санитары леса", образующие семейные группы. Волки, а это именно они – социальные животные, статус которых в стае можно определить по положению хвоста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили молодого самца благородного оленя с необычными рогами. Пока они очень тонкие и высокие, однако после первого их сброса вырастут большими и будут иметь 3-4 отростка.

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