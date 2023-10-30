В Чернобыльской зоне гнездится редкая для Украины маленькая хищная птица, самка которой постоянно "гоняет" самца. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения гнездятся редкие для нашей страны хищные птицы с интересным поведением. Самка воробьиного сыча, например, любит гонять самца – ведет себя с ним агрессивно и нападает, используя когти.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Они занесены в Красную книгу Украины.

"Осень. Октябрь. Окрестности село Каменка. Сотрудники Заповедника проверили ранее известный гнездовой участок воробьиного сыча. Недалеко, метров через 800, нашли еще одно место гнездования этого мелкого пернатого хищника", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Заповедника, в обоих случаях на голос прилетали по паре птиц. Самки по отношению к самцам вели себя агрессивно – нападали и, сцепившись когтями, падали вниз.

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"Для самок сыча – это привычное поведение. Любят они гонять "сильный пол", – уточнили в пресс-службе.

Воробьиный сыч – вид птиц семьи Сововые ряда Сововидные. Один из 13 видов рода; единственный вид рода в фауне Украины, представленный номинативным подвидом. На территории нашей страны редкий гнездовой вид. Занесен в Красную книгу Украины. Птица впервые была замечена на территории Чернобыльской зоны в 2017 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения есть несколько локаций, особенно популярных среди туристов. Среди них есть место, которое больше известно как "последняя гавань", где можно увидеть одни из самых известных кораблей и барж в мире.

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