Температура была выше климатической нормы: погодные итоги декабря 2024 года в Киеве

В Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была на 1,8°С выше климатической нормы. Теплее всего было 19-го числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков по проспекту Науки, 37, выпало 52 мм, или 111 % климатической нормы.

"Погодные итоги декабря в столице. По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась 0,0°С, что на 1,8°С выше климатической нормы", – рассказали климатологи.

В пресс-службе добавили, что холоднее всего в столице было 14 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до -9,8°С, а теплее всего – 19 декабря, когда максимальная температура после полудня достигла +8,0°С.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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