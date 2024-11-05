В Киеве закончился безморозный период: климатологи рассказали подробности

В Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Длиннейший такой период зафиксировали в прошлом году.

"В столице закончился безморозный период. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 5 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -2,1ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля – всего 198 дней", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, средняя многолетняя дата первой заморозки в воздухе – 21 октября, а продолжительность безморозного периода составляет 197 дней. В ЦГО добавили, что кратчайшие периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а рекордно длинный – 232 дня отмечен в 2023 году.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало состоится, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону снижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 4 ноября, во второй половине дня выпал первый снег. Однако из-за "плюсовой" температуры он сразу тает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!