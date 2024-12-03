Зафиксировали 11 температурных рекордов: осень 2024 года в Киеве вошла в тройку самых теплых

Осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. За этот период выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.

"Итоги календарной осени в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений. Осенью этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Были зафиксированы 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре", – рассказали климатологи.

В ЦГО добавили, что все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение – 5,7°С.

Холоднее всего календарной осенью 2024 года в Киеве было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а самое теплое – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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