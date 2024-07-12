Сухо и до +39°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 13 июля, сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до 39°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 13 июля по Киевщине. Сухая жаркая погода: температура по области ночью 20-25°С, днем сильная жара 35-39°С; в Киеве температура ночью 22-24°С, днем сильная жара 35-37°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что выходные по Киевщине будут сухими и жаркими. при таких условиях температурные значения будут достигать +35°С...+37°С. Однако 16-17 июля возможны локальные кратковременные дожди, за счет температуры воздуха несколько снизится и будет в пределах +31..+33°С.

"В последующие дни удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Просим быть очень осторожными, особенно на открытых территориях. Избегайте разведения костров и сжигания сухой травы. Помните, что ваша ответственность может сохранить наши леса и дома от огня", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в четверг, 11 июля, климатологи зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха в этот день достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Ранее климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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