В Киеве 11 июля зафиксировали сразу три температурных рекорда. Известны подробности

В Киеве в четверг, 11 июля, климатологи зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха в этот день достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Пока жара не покидает столицу Украины.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО 11 июля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой в этот день, ведь температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущее рекордное значение 1938 превышено на 0,3°С. Максимальная температура воздуха достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам климатологов, среднесуточная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 28,1°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1922 на 0,5°С, а климатическую норму - на 7,2°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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