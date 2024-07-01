Вошел в десятку самых влажных: климатологи подвели погодные итоги июня в Киеве

Климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Последний день месяца еще и был самым жарким.

"Погодные итоги жаркого и влажного июня в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С", – рассказали климатологи.

В пресс-службе уточнили, что холоднее всего в прошлом месяце было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,5°С, а теплее всего – 30-го числа, когда максимальная температура повысилась до +31,9°С.

"Осадков на проспекте Науки выпало 135 мм, или почти две месячные нормы – 182%. Июнь этого года вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице", – резюмировали в ЦГО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024-го стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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