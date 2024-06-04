Вошла в тройку самых теплых: климатологи подвели итоги весны 2024 года в Киеве

В Киеве весна 2024 стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Количество осадков в столице весной составило 148 мм, что составляет 101% климатической нормы.

"Итоги календарной весны в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,3ºС, что на 1,9ºС выше средних многолетних значений. Нынешняя весна стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений в столице, наибольшее положительное отклонение имел апрель – 2,8°С", – рассказали климатологи.

В ЦГО добавили, что за весенний сезон в Киеве было зафиксировано 15 температурных рекордов суточной температуры воздуха, большинство из них – 13 в апреле. Холоднее всего было 8 марта, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,8°С, а самое теплое – 22 мая, когда максимальная температура повысилась до +28,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

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