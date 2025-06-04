Стало известно, на каких пляжах Киева качество воды соответствует всем нормам: полный перечень

В Киеве регулярно проводят проверки на пляжах, которые используются для купания. По состоянию на 2 июня в столице на 12 локациях вода соответствует всем нормам.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Пляжный сезон в этом году в городе официально не открывали.

"Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней регулярно мониторят качество воды из рекреационных водных объектов, используемых для купания", – говорится в сообщении.

Как отметили в Центре, по состоянию на 2 июня в Киеве вода соответствует нормам на следующих локациях:

Днепровский район – в пределах пляжей "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" на реке Днепр и "Тельбин";

Деснянский район – "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец";

Оболонский район – "Пуща-Водица" на 5-7 линии и "Остров Оболонь".

Напомним, в столице постоянно проводят мониторинг пляжей, и следят за их состоянием. Мы подобрали подборку самых чистых локаций для отдыха на берегу городских водоемов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в этом году не будут открывать пляжный сезон, а жителям города не рекомендуется посещать места отдыха на воде. Соответствующее решение введено из соображений безопасности в условиях военного положения.

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