Топ-5 озер в Киеве с чистыми пляжами для летнего отдыха в Киеве

Киев – город, где уживаются бетонная современность и природные сокровища. Благодаря главным артериям Днепру и Десне, киевляне и гости столицы могут наслаждаться отдыхом на природе у водоема, не покидая города. Синоптики прогнозируют жару не раньше июня, но почему бы не разведать лучшие пляжи на озерах в Киеве заранее, взяв корзину для пикника и пригласив ближайших друзей уже в эти выходные.

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Отдыхая, позаботьтесь о личной безопасности во время тревог и следите за чистотой родного города.

Озеро на Березняках – Тельбин

Замечательная локация, как с городским, так и природным пейзажем. Мягкий песчаный пляж и чистый водоем позволяют купаться и загорать, волейбольное поле подходит для активного отдыха с друзьями и знакомства с новыми людьми, а баки для сортировки мусора делают отдых удобным и эстетичным. Возле озера расположен парк, в котором можно прогуливаться, есть мороженое и пить прохладительные напитки. Общественные туалеты расположены несколько далековато, однако, вокруг озера расположено несколько кафе и ресторанов с туалетами. Среди достопримечательностей, можно увидеть дерево Виктора Цоя и Церковь Рождества Христова.

Как добраться до озера Тельбин:

городская электричка - остановка "Левый Берег";

автобусы 87, 95, 108 - остановка "Школа № 209";

авто - ул. Юрия Шумского.

Озеро на Оболони – Вербное

Искусственный водоем на Оболони существует уже более 60 лет. За это время местность приобрела современные локации для развлечений и впечатлений, для детей и взрослых. Здесь можно устроить пикник, велосипедную прогулку, пляжный отдых, посидеть в тени дерева с книгой и тому подобное. Местность уютная и приятная, в прошлом году была отремонтирована инклюзивная площадка, созданы новые детские игровые площадки и установлены питьевые фонтаны.

Рыболовы особенно любят эту местность, озеро наполнено рыбой и служит домом для редких видов, которые занесены в "Красную Книгу".

Как добраться до озера Вербное:

автобусом № 73, троллейбусами - № 34, 44, 47, маршрутки - № 180, 476, 485;

пешком от метро Петровка, Оболонь;

авто по ул. Приозерная.

Озера возле Житомирской – Святошинские пруды

Отличная локация для отдыха с развитой инфраструктурой у воды. Песчаный пляж, быстро прогревающаяся вода, детские площадки, кафе и т.д. Самые популярные пляжи Святошинских озер: пляж Беличи и пляж Чайка. Правда, локация настолько популярна, что и в будний день летом трудно спрятаться от толпы. Отдыхающие рекомендуют утреннее время для посещения. Рыбалка здесь платная, а после выходных показатель чистоты падает на ноль. Возле озер есть платные беседки для отдыха – эта зона убирается и имеет комфортные условия.

Как добраться до Святошинских озер:

авто по ул. Ушакова или ул. Владимира Наумовича;

автобусом № 37;

пешком от м. Житомирская.

Озера Дарницкого района – Небреж, Мартышев

Сразу две локации, которые расположены на краю города, однако, очень удобны для аутентичного отдыха. Длинные песчаные барханы перемешаны с зеленью и водой разного цвета, живописные панорамы города, с одной стороны, и островные зеленые просторы, с другой. Здесь низкий уровень бытовых условий, поэтому стоит подготовиться к отдыху, чтобы оставить этот райский водный уголок возле столицы в чистом состоянии.

На озере Мартышев найдите Dune Beach Club, где ваш отдых будет максимально комфортабельным. На озере Небреж расположено несколько удобных пляжей, включая нудистскую зону "Небреж".

Как добраться до озер Небреж и Мартышев:

пики от метро Осокорки;

автобус № 45 - остановка "Елизаветы Чавдар";

автом по улице Софии Русовой.

Во время отдыха следуйте основным правилам безопасности купания в водоемах и минной безопасности на отдыхе.

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